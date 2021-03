Man United, Solskjaer ha 4 obiettivi di mercato per l'estate. Ma servono 60 mln dalle cessioni

Un difensore centrale, un esterno destro, un centrocampista difensivo e un centravanti, in caso di addio di Edinson Cavani. Sarebbe questa la speciale "lista della spesa" di mister Ole Gunnar Solskjaer in vista della prossima estate. Quattro obiettivi - riporta Metro in Inghilterra - per rendere completa e ancor più di alto livello la rosa del suo Manchester United, per centrare i quali servirà però lavorare anche sul mercato in uscita raccogliendo almeno 60 milioni di sterline.

Il budget messo a disposizione dalla società, al momento, è infatti pari a "soli" 80 milioni. Non abbastanza per realizzare tutti i sogni di Solskjaer.