Man United, Solskjaer: "Il City ha giocato bene, al momento è la miglior squadra d'Inghilterra"

L'allenatore del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer è intervenuto a Sky Sports per analizzare la sconfitta contro il City: "Sanno segnare grandi gol, lo possiamo anche accettare. Abbiamo concesso due palle gol, non abbiamo creato molto. Ci è mancata la concretezza necessaria per metterla dentro, non siamo stati bravi a concludere".

Il tecnico dei Red Devils ha commentato anche le quattro semifinali perse in un anno: "Stiamo cercando di migliorare, secondo me siamo cresciuti molto rispetto a un anno fa. Il City ha giocato bene, ci è mancato qualcosa. In questo momento è probabilmente la miglior squadra d'Inghilterra".