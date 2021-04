Manchester City, Guardiola: "Incredibilmente felici per aver vinto la coppa, buona partita"

Il manager del Manchester City Pep Guardiola ha parlato ai microfoni di Sky Sports dopo aver battuto in finale di Carabao Cup il Tottenham: "Non era pieno lo stadio ma c'è stato un gran rumore da parte dei tifosi. Oggi siamo incredibilmente felici per aver vinto questa competizione per quattro volte consecutive. Abbiamo provato a vincere la partita, creato molte occasioni. Loro hanno avuto qualche chance in contropiede ma in generale abbiamo fatto una buona partita. Il 30° trofeo da allenatore? Va bene. Ero in grandi club, ecco perché è più facile farlo".