Ufficiale Manchester City, rinnova Ortega: il portiere si lega al club inglese fino al 2026

Le sue parate hanno consegnato il titolo al Manchester City. Stefan Ortega Moreno è stato decisivo nella vittoria finale della formazione di Pep Guardiola, il quale ha dato fiducia al giocatore dopo l'infortunio a Ederson. L'estremo difensore tedesco, titolare nelle gare di FA Cup e dopo aver disputato una presenza nel Community Shield, due in campionato e tre in Champions League nella prima parte di stagione è stato impiegato dall'allenatore catalano in sette occasioni nel finale di stagione.

Un totale quindi di 20 gettoni in stagione dimostrando grande affidabilità e chiudendo l'annata con 20 reti subite e ben otto clean sheet, quasi uno su due. Per questo motivo che la società ha deciso di rinnovare il contratto del calciatore che si legherà alla società inglese ancora per i prossimi due anni, con scadenza quindi nel 2026.

A darne la notizia è lo stesso club con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio portale. "Stefan Ortega Moreno - si legge nella nota della società - ha firmato un prolungamento di un anno del suo contratto con il Manchester City in un accordo che lo manterrà all'Etihad Stadium fino all'estate del 2026".