Manchester United a un passo da Sancho: operazione da 95 milioni e 90 totali d'ingaggio

Jadon Sancho al Manchester United, ci siamo quasi. Secondo il Sun l'operazione tra i Red Devils e il Borussia Dortmund è sulla retta finale, in quanto dall'Inghilterra avrebbero deciso di soddisfare la richiesta economica del BvB: 95 milioni di euro, anche se una parte di questa cifra sarà raggiunta tramite i bonus. L'affare non è ancora fatto, ma è ai dettagli. Tra l'attaccante inglese e lo United l'intesa invece è totale: 18 milioni di euro d'ingaggio per un contratto fino al 2026 (90 milioni totali in cinque anni).