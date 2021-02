Manchester United, Greenwood dopo il rinnovo: "Sono qui dall'età di 7 anni. Per me è un sogno"

vedi letture

Prime parole per Mason Greenwood, dopo il rinnovo col Manchester United fino al 2025: "Mason Greenwood: "Quando entri a far parte del club a sette anni, non puoi che sognare di giocare un giorno per la Prima squadra. Ho lavorato duramente per arrivare a questo livello e gli ultimi due anni sono stati fantastici. C'è ancora tanto da fare e so che questo è il posto migliore per giocare il mio calcio. Voglio ripagare il club per il supporto che ho ricevuto". 19 anni, Greenwood è il più giovane marcatore della storia del Manchester United nelle coppe europee, riuscendo nell'impresa a 17 anni e 353 giorni.