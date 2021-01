Manchester United, Lingard in uscita. Gli agenti trattano il trasferimento al Nizza

Secondo quanto riportato da Sky Sports Jesse Lingard si avvicina alla porta d'uscita del Manchester United. I rappresentanti del giocatore hanno iniziato le prime discussioni col Nizza che valuta l'acquisto in prestito del centrocampista offensivo. In scadenza di contratto nel 2022, Lingard non rientra nei piani del tecnico Solskjaer, che in questa stagione non lo ha impiegato mai né in Premier League né in Champions League. Solo due presenze da titolare e uno scampolo di partita fra FA Cup e Carabao Cup.