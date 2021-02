Manchester United, Maguire avvisa il Milan: "Sfida da Champions, non vediamo l'ora"

vedi letture

Harry Maguire, capitano del Manchester United, commenta ai microfoni del canale ufficiale dei Red Devils il sorteggio per gli ottavi di Europa League contro il Milan: "Il Milan è un grandissimo club con grande tradizione. Poi, ovviamente, c'è San Siro. E' una partita emozionante in cui essere coinvolti, è come se fosse una sfida di Champions League. Al momento però non ci pensiamo, abbiamo tre-quattro partite prima. E' un bel sorteggio e non vediamo l'ora di giocare, saremo pronti quando dovremo scendere in campo".