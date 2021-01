Manchester United, Maguire: "Miglioriamo partita dopo partita. Aston Villa? Hanno dei top player"

Harry Maguire, difensore classe '93 del Manchester United, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport UK a pochi minuti dal calcio d'inizio dell'incontro Manchester United-Aston Villa, valevole per la 17ª giornata dalla Premier League 2020/2021:

"Penso che la nostra svolta sia stata il lavorare sodo - dichiara il calciatore dei Red Devils -. Siamo riusciti a migliorare partita dopo partita cercando di correggere gli errori commessi, quindi tanto lavoro. Siamo un ottimo gruppo e siamo tutti desiderosi di vincere qualcosa di importante per questo club, magari conquistare il successo più grande (la Premier League, ndr)".

Sull'Aston Villa: "Hanno dei top player in squadra. Li conosco bene perché gioco con alcuni di loro nella Nazionale inglese. Stiamo vedendo tutti quello che stanno facendo quest'anno in Premier, una squadra completamente diversa rispetto a quella dell'anno scorso. Hanno un'ottima striscia positivi fuori casa, quindi sarà dura ma dobbiamo comunque pensare solo a noi stessi, essere pronti e fare tutto nel migliore dei modi possibile. Entrare in campo in fiducia e cercare di conquistare i tre punti".