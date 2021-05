Manchester United, pronti 46 milioni per Varane. Ma il Real Madrid chiede di più

Il Manchester United per rinforzare il proprio reparto difensivo nella prossima stagione punta Raphael Varane del Real Madrid e spera di poter approfittare del contratto in scadenza nel 2022 per strapparlo al club spagnolo a un prezzo di saldo. Secondo il Mirror il club inglese starebbe pensando a un’offerta da 40 milioni di sterline (circa 46 milioni di euro) per il francese classe ‘93, una cifra che però il Real ritiene molto al di sotto del valore del giocatore.