Manchester United, Solskjaer si coccola Diallo: in ritiro con la prima squadra

Amad Diallo è pronto per giocare con i grandi del Manchester United. L'attaccante arrivato dall'Atalanta ha subito fatto la differenze con la squadra Under 23, dove era stato mandato per prendere esperienza con il calcio inglese. Doppietta all'esordio contro il Liverpool, gol e tre assist contro il Blackburn. Risultato? Il Manager dei Red Devils, Ole Gunnar Soslskjaer lo ha portato in ritiro con la prima squadra al Lowry Hotel. Si avvicina quindi il debutto con i grandi per il talento arrivato dall'Atalanta.