Marsiglia, Balerdi destinato ad essere il pezzo da novanta sul mercato
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Leonardo Balerdi sarà il pezzo da novanta che il Marsiglia cederà a fine stagione. Secondo quanto riportato da RMC Sport la richiesta che farà l'OM si aggirerà tra i 25 e i 30 milioni di euro.
L'argentino è in scadenza di contratto nel 2028 e il club ha ancora la possibilità di monetizzare, prima che entri nell'ultimo anno di contratto. Il giocatore aveva rinnovato nell'estate del 2024, ricevendo un aumento salariale e diventando capitano. Era ritenuto giocatore importante per Roberto De Zerbi e proprio col cambio di panchina c'è il cambio di prospettiva per Balerdi.
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