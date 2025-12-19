Marsiglia, Balerdi out? De Zerbi attacca i giornalisti: "Non dite la verità, non lo accetto"

Leonardi Balerdi non ha alcun problema all'Olympique Marsiglia. Questo è il messaggio che Roberto De Zerbi ha voluto trasmettere oggi, con un abbraccio esplicito di fronte ai giornalisti durante l’allenamento mattutino. E il chiarimento specifico è arrivato in conferenza stampa, a proposito dell'impiego del difensore argentino entrato in campo solo dalla panchina negli ultimi due match contro Union SG e Monaco.

"L’ho fatto affinché chi vi legge capisse, perché non dite sempre la verità", la bordata velenosa del tecnico dell'OM. "L’anno scorso si diceva che avessi perso lo spogliatoio, che ci fosse una guerra interna… Poi è uscito il nostro film (sullo spogliatoio della stagione marsigliese, ndr) ed era abbastanza chiaro. Non ho mai perso il mio spogliatoio", ha precisato De Zerbi. "Non lo perderò mai. Non perché sia migliore degli altri, ma perché sono una brava persona. Rispetto tutti, dico le cose in faccia e non racconto bugie".

Poi ha precisato su Balerdi: "Non c’è alcun caso, non c’è alcuna faccenda. È finito in panchina, ma è e rimane il capitano di questa squadra", ha sottolineato De Zerbi. "Il suo potenziale è enorme. È uno dei difensori più forti d’Europa in termini di potenziale. Lo sprono a migliorare. Forse non è felice di non giocare, ma non mi ha mai parlato male. È sempre positivo, è educato". Il grado di irritazione dell'allenatore italiana a proposito delle speculazioni sul giocatore e sul Marsiglia è stato evidente.

"Ci sono delle falsità in ciò che le persone leggono o ascoltano. Bisogna capire perché queste cose vengono scritte", ha ribattuto De Zerbi. "Alcune persone sono di cattiva fede e con cattive intenzioni. Bisogna capire se vengono scritte da persone in buona o cattiva fede", il commento a proposito di alcune notizie su Balerdi e il club circolate. "Si possono criticare i risultati, lo accetto. Ma le cose che escono apposta per creare rumore, quelle non le accetto".