"Vergogna intergalattica": la stampa locale disintegra l'OM. E Balerdi riceve un 2 in pagella

Dopo il 5-0 subito al Parc des Princes, l’Olympique Marsiglia è stato duramente criticato dalla stampa locale. La Provence non ha risparmiato la squadra di De Zerbi, parlando di una "vergogna intergalattica" per la prestazione della squadra contro il PSG. Se nei primi due confronti stagionali i marsigliesi erano riusciti almeno a tenere il passo dei parigini, la partita di domenica ha rappresentato un brusco ritorno alla realtà, evidenziando le difficoltà tattiche, la mancanza di idee in attacco e gli errori individuali clamorosi.

Tra i nomi più criticati spicca quello di Leonardo Balerdi, difensore e capitano dell’OM. L'argentino è stato coinvolto in tre dei cinque gol del PSG e la sua prestazione è stata giudicata "catastrofica", con un 2 in pagella che fa clamore. Il suo crollo ha ulteriormente aggravato la già difficile serata per i suoi, trasformando la sconfitta in una vera e propria debacle mediatico-sportiva.

La stampa marsigliese sottolinea come il club stia vivendo una fase critica, in cui le delusioni si accumulano e la squadra fatica a reagire nei grandi appuntamenti. L’umiliazione subita al Parc des Princes non è solo un risultato negativo, ma un campanello d’allarme per il tecnico e per i leader della squadra, chiamati a invertire una tendenza preoccupante prima delle prossime sfide di campionato.