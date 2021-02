Marsiglia, il dg Ouvrard: "Il club non è in vendita. Il progetto McCourt è a lungo termine"

vedi letture

Hugues Ouvrard, direttore generale del Marsiglia, ha parlato delle sorti del club a La Provence smentendo un passaggio di consegne: "Il club non è in vendita, non abbiamo mai ricevuto un'offerta, né da una persona in Arabia Saudita o Tunisia o Francia. Niente. Il progetto di Frank McCourt è a lungo termine. Il club non sarà venduto perché non è in vendita".