Marsiglia, Larguet: "Dobbiamo continuare su questa strada"

Nasser Larguet, allenatore del Marsiglia, ha parlato in conferenza stampa al termine del match perso 2-0 contro il PSG: "Ho visto una squadra ben disposta in campo anche se c'è da migliorare qualcosa sotto il profilo fisico, mentre dal punto di vista del carattere siamo messi piuttosto bene. Dobbiamo continuare su questa strada e sono sicuro che prima o poi arriveranno anche le vittorie: sarà importante trovare maggiore concretezza negli ultimi metri, ma il punto di partenza è quello giusto. Domani mattina Gonzalez farà una risonanza magnetica per valutare la condizione del suo ginocchio, per noi è un giocatore molto importante dunque spero non gli sia successo nulla di grave".