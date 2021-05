Matuidi pagato troppo, l'Inter Miami di Beckham multato per due milioni

vedi letture

Multa salatissima per l'Inter Miami di David Beckham, sanzionato per aver infranto le regole dell'MLS. Il club della Florida, infatti, ha infranto le regole pagando più di quanto fosse permesso Blaise Matuidi, acquistato la scorsa estate dalla Juventus. In MLS, come è noto, è presente un salary cap, noto come "La legge Beckham", introdotto dopo l'arrivo dell'inglese ai Los Angeles Galaxy nel 2007, che permette al club di escludere tre giocatori dalla lista ingaggi comune, posizionandoli in una lista in cui il salary cap non influisce. Per un errore di categorizzazione, Matuidi è stato inserito nella lista dei giocatori non sotto salary cap, facendo così salire da tre a quattro i giocatori nella lista del Miami. Per questo motivo l'MLS ha sanzionato il club, che nel corso delle prossime due sessioni di mercato avrà delle limitazioni anche per gli acquisti.