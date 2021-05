Mbappé non demorde: "Tutti lo sanno, sogno di partecipare ai Giochi. Europeo? Vogliamo vincere"

Kylian Mbappè ha concesso una lunghissima intervista a TF1, in cui ha parlato dei suoi sogni e obiettivi nei prossimi mesi: "Proveremo a vincere l'Europeo, l'obiettivo per una grande squadra come la nostra deve essere questo. Daremo il meglio e cercheremo di rendere orgogliosi tutti i francesi. La doppietta mondiale? Chi non la sogna? Noi vogliamo sempre vincere e sarebbe un risultato straordinario. Vogliamo restituire ai tifosi tutto l'affetto che ci danno, il loro sostegno è importante".

Giochi Olimpici e Pallone d'Oro: "Tutti sanno che partecipare alle Olimpiadi è uno dei miei sogni. Spero di realizzarlo almeno una volta. Il Pallone d'Oro? Il calcio è un gioco di squadra, voglio vincere trofei come il Mondiale o la Champions League. Ma ovviamente è un trofeo a cui aspira ogni giocatore che vuole essere il migliore e io sono tra questi. Ma sarei presuntuoso a parlarne perché il calcio è uno sport collettivo".

Il più costoso al mondo: "Il calcio va così, non sono soldi che entrano nelle mie tasche ma in quelle dei club. Ho grande passione per questo gioco, ho la possibilità di guadagnare facendo quello che mi piace e cerco di cogliere ogni occasione per aiutare le mie squadre a vincere".