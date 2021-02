Mbappè può rinnovare col PSG, ma a due condizioni: con clausola e alle cifre di Neymar

Il futuro di Kylian Mbappe potrebbe essere ancora a Parigi. L'attaccante del PSG, che andrà in scadenza a giugno 2022, potrebbe rinnovare il suo contratto con i parigini per altri quattro anni, ma a due condizioni ben chiare: che sia posta una clausola rescissoria e che il talento francese firmi un contratto alle stesse cifre di Neymar. Il Mundo Deportivo racconta come l'ex Monaco volesse lasciare Parigi per il Real Madrid già in estate, ma le difficoltà economiche dei blancos hanno raffreddato e non di poco la pista. Così la decisione di Mbappe di proseguire con il PSG, alle sue condizioni, e per cui vorrà risposte entro l'Europeo di quest'estate.