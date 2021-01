Messi fa tre volte cifra tonda: 500 presenze nella Liga, 300 assist e 400 punizioni battute

Triplo traguardo raggiunto ieri da Lionel Messi nella sfida vinta dal Barcellona sul campo dell'Elche. Il fenomeno argentino ha raggiunto le 500 presenze nella Liga, diventando il primo giocatore non spagnolo a riuscire in una simile impresa. Ma la Pulce è stato anche decisivo con l'assist per Frenkie de Jong: è il numero 300 realizzato in carriera. A chiudere la serie delle cifre tonde c'è un altro dato: ieri Messi ha battuto il calcio di punizione numero 400 nel massimo campionato spagnolo.

500 - Lionel Messi 🇦🇷 will make his 500th appearance for @FCBarcelona in @LaLigaEN, becoming the first non-Spanish player to reach this milestone in the competition’s history. Emblem. pic.twitter.com/2q7BkV2aWI

— OptaJose (@OptaJose) January 3, 2021