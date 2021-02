Messi nella storia del Barcellona: domani sarà il blaugrana più presente di sempre in Liga

Quella di domani contro il Cadice sarà una partita storica per Lionel Messi, capitano del Barcellona. La "Pulga" infatti, scendendo in campo con la casimesa blaugrana, troverà la presenza numero 506 della storia in Liga, superando Xavi Hernandez, fermatosi a 505. L'argentino, che ha debuttato in Liga nel lontano 2004 contro l'Espanyol, batterà il record all'età di 33 anni, sette mesi e 26 giorni.