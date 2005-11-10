Ufficiale Monaco, colpo da 25 milioni: dal retrocesso Nantes arriva l'attaccante Matthis Abline

Il Monaco ha ufficializzato l'arrivo di Matthis Abline dal Nantes. L'attaccante francese classe 2003 ha firmato un contratto di cinque anni, valido fino al giugno 2031, e diventa un nuovo rinforzo del reparto offensivo del club del Principato.

Nato ad Angers, Abline ha iniziato il suo percorso calcistico nel settore giovanile del Laurentais Landemont, prima di passare al Carquefou e successivamente al centro federale di Saint-Sébastien-sur-Loire. Nel 2018 è entrato nell'Academy del Rennes, dove ha completato la formazione e disputato anche la Youth League. L'esordio in Ligue 1 è arrivato il 25 aprile 2021 contro il Digione, mentre il primo gol tra i professionisti con la maglia del Rennes è arrivato nell'agosto dello stesso anno nei playoff di Conference League contro il Rosenborg.

Per maturare esperienza, Abline ha vissuto due importanti prestiti tra il 2022 e il 2023, prima al Le Havre in Ligue 2 e poi all'Auxerre in Ligue 1. In totale ha collezionato 38 presenze, con un bottino di 9 gol e 5 assist, confermando le proprie qualità offensive. Nell'estate 2023 il trasferimento al Nantes ha rappresentato il punto di svolta della sua carriera. Dopo una prima stagione in prestito, è stato acquistato definitivamente dai Canaris nel 2024 grazie alle sue prestazioni. Nel campionato 2024-25 è diventato il miglior marcatore della squadra con 11 reti e 2 assist, guadagnandosi anche la convocazione con la Francia Under 21, con cui ha raggiunto la semifinale dell'Europeo di categoria.

Nell'ultima stagione Abline ha confermato la propria crescita, chiudendo con 8 gol e 7 assist in 35 partite. Punta centrale moderno, alto 1,82 metri, è apprezzato per velocità, capacità di attaccare la profondità e qualità nella conclusione.