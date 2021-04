Monaco è un caso. Il presidente della DFB: "Tifosi? Forse, se la pandemia lo consentirà"

Monaco di Baviera è stata confermata ufficialmente come città dei prossimi Europei. La UEFA ha dato l’ok alla città tedesca, affermando nelle proprie comunicazioni ufficiali che l’Allianz Arena potrà ospitare fino a 14,500 tifosi. Una notizia che riempie di gioia la Germania, e nello specifico il presidente della DFB, Fritz Keller. Peccato che le sue parole, riportate dal sito ufficiale della federcalcio tedesca suonino infine in contrasto rispetto alla decisione UEFA: “Le partite di EURO2020 a Monaco sono un segnale che va oltre il calcio. Siamo tutti entusiasti in vista della prossima stagione e questa notizia è un passo positivo. Dai nostri discorsi con i partner nell’industria della cultura, dello sport e dell’ospitalità, siamo tutti consapevoli che abbiamo bisogno di una prospettiva unitaria per affrontare il post-pandemia. Per questa ragione, siamo felici della conferma dell’UEFA e non vediamo l’ora di poter ospitare alcune grandi partite dell’Europeo a Monaco, forse persino in presenza degli spettatori, se la pandemia lo consentirà”. Parole che suonano perfettamente inserite nel quadro tedesco, dove il governo sta attuando una strategia molto rigorosa di contrasto alla pandemia. Ma la presenza dei tifosi era il requisito necessario per confermare la città come sede degli Europei.