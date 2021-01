Mönchengladbach, Rose: "Felice per i ragazzi, se lo sono meritato"

Il Borussia Mönchengladbach festeggia la seconda vittoria sul Bayern di Hansi Flick, un record assoluto per i Puledri del basso Reno, che si confermano avversario ostico per i bavaresi. Al termine della gara il tecnico del Gladbach Marco Rose ha commentato la vittoria:

"Possiamo archiviare questa gara in prospettiva, dobbiamo continuare così. Questo è il messaggio importante -riporta Kicker.de-, ci sono state molte partite in cui non siamo stati sufficientemente fortunati. Oggi abbiamo lavorato per questo, la vittoria è meritata. Sono davvero felice per i ragazzi, se lo sono meritato e l'hanno fatto alla grande".