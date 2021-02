Nantes, Domenech già al capolinea? I risultati disastrosi condannano l'ex CT francese

Quattro pareggi e tre sconfitte, solo quattro gol realizzati e una situazione davvero preoccupante. Il Nantes si era affidato all'esperienza di Raymond Domenech per risollevarsi in classifica, ma invece è crollato ancor di più, perdendo tra l'altro alcuni scontri diretti. E i media locali danno per certo l'esonero dell'ex CT, che aveva lasciato la carica di presidente dell'Assoallenatori francese per rimettersi in gioco su una panchina di club.