Ufficiale Newcastle, ecco Osula dallo Sheffield per l'attacco: colpo da 12 milioni, i suoi numeri

vedi letture

Nuovo arrivo per il reparto avanzato del Newcastle: ecco William Osula, attaccante danese di 20 anni, che arriva dallo Sheffield United. I Magpies hanno ufficializzato pochi minuti fa il suo arrivo che porterà nelle casse dello Sheffield una cifra vicina ai 12 milioni di euro.

Lo scorso anno Osula è retrocesso con il suo club in Championship ed in carriera ha collezionato 21 presenze in Premier League senza mai andare a segno, mentre con l’Under 21 della Danimarca ha collezionato 1 gol in 6 apparizioni. Il classe 2003 resterà dunque in Premier League.