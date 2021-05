"Niente tifosi inglesi per la finale Champions ad Istanbul". La posizione del governo britannico

Niente tifosi inglesi a Istanbul per la finale di Champions League fra Manchester City e Chelsea del prossimo 29 maggio. Questa è la presa di posizione del governo inglese arrivata attraverso le dichiarazioni del segretario ai trasporti Grant Shapps: “I paesi nella lista rossa (di cui la Turchia fa parte, ndr), non dovrebbero essere visitati se non nelle circostanze più estreme. Il Regno Unito ha la possibilità di ospitare match con spettatori sugli spalti quindi siamo disponibili nel farlo. La decisione, però, spetta alla UEFA ed essendoci due club inglesi in finale non vediamo l’ora di sentire qual è la loro posizione”.

Ricordiamo che le norme anti-Covid attualmente in vigore nel Regno Unito prevedono una quarantena di 10 giorni in una struttura approvata per tutti i viaggiatori di rientro dai paesi inseriti nella lista rossa. Una norma che avrebbe un impatto importante sui giocatori che prenderanno parte al prossimo Europeo al via l’11 giugno.