Ufficiale Nizza, rinnovo di contratto per il tecnico Franck Haise: nuova scadenza nel 2029

Il Nizza attraverso i propri canali ufficiali ha annunciato il rinnovo di Franck Haise, che resterà legato al club fino al 2029.

Una scelta simbolica che racconta la fiducia reciproca e la volontà di costruire insieme il futuro. Arrivato nell’estate 2024 e dopo aver condotto la squadra al 4° posto in Ligue 1, Franck Haise ha appena prolungato il suo contratto di due stagioni.

"C'è grande voglia da parte mia di costruire e far crescere la società sulle basi della stagione 2024/25, con la fiducia del presidente e un’ambizione condivisa con tutta la struttura del Nizza. In un contesto competitivo come il calcio francese e con un calendario europeo di alto livello che ci dà più che mai la voglia di affermarci. Per quanto mi riguarda non esistono altre virtù se non il lavoro, la solidarietà e la combattività fra giocatori, staff, dirigenza e tutto il club. È in questo quadro che prolungo la mia avventura con il Nizza, insieme ai miei collaboratori, Lilian Nalis e Johann Ramaré, che mi hanno accompagnato fin dal mio arrivo".