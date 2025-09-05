Ufficiale Lione, ecco l'annuncio: Rachid Ghezzal è tornato a casa, firma fino a giugno

L’Olympique Lione ha annunciato il ritorno di Rachid Ghezzal, giocatore svincolato, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 con il club che lo ha formato. Nato a maggio 1992, Ghezzal è entrato nell’Accademia dell’OL a 12 anni, raggiungendo la prima squadra nel 2012 sotto la guida di Rémi Garde.

Con 119 presenze all’attivo con il club, Ghezzal si era distinto soprattutto nella stagione 2015/2016, segnando gol importanti, tra cui quello nel giorno dell’inaugurazione del Groupama Stadium contro il Troyes (4-1) e contro il Monaco (6-1) nell’ultima giornata di Ligue 1, contribuendo al secondo posto in campionato. Dopo le esperienze con Monaco, Leicester e Fiorentina, l’internazionale algerino (22 presenze, 2 gol) ha giocato negli ultimi cinque anni in Turchia con Besiktaş e Rizespor, accumulando quasi 370 partite professionistiche tra club e nazionale, con 42 gol e 56 assist.

Il ritorno di Ghezzal va oltre l’aspetto sportivo: rappresenta un legame affettivo e personale con il club. La sua esperienza di alto livello lo rende un valore aggiunto per la squadra e un punto di riferimento per i giovani dell’Accademia, rafforzando la continuità tra formazione e prima squadra.