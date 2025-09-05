Ufficiale Barcellona, è addio definitivo con Oriol Romeu: il centrocampista ha risolto il contratto

Il Barcellona e il centrocampista Oriol Romeu hanno concordato la risoluzione del contratto del giocatore. "Il club desidera ringraziare Romeu per la sua professionalità, il suo impegno e la dedizione dimostrata durante gli anni al servizio del Barça, augurandogli il meglio per il futuro", si legge nel comunicato.

Formatosi a La Masia, Romeu aveva fatto ritorno al Barcellona nella stagione 2023/24, proveniente dal Girona, dopo aver lasciato il settore giovanile blaugrana nel 2010/11. Arrivato nel 2004, il centrocampista aveva scalato tutte le categorie giovanili fino al debutto in prima squadra sotto la guida di Pep Guardiola.

Il ritorno al Barça è stato favorito da una stagione di alto livello con il Girona, che gli ha permesso di iniziare con entusiasmo la nuova avventura in blaugrana. Romeu ha giocato da titolare nelle prime partite della stagione 2023/24, distinguendosi come pivot sotto la direzione di Xavi Hernández. Tuttavia, il giocatore ha progressivamente perso minutaggio, in parte a causa di un infortunio al ginocchio. In totale, Romeu ha collezionato 37 presenze con il Barcellona, di cui 17 da titolare, per un totale di 1.435 minuti. Nella scorsa stagione era tornato al Girona in prestito, accumulando 31 presenze, 22 delle quali da titolare e dimostrando ancora una volta il suo valore e la sua esperienza a centrocampo.