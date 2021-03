"Non sarà una passeggiata per il City". Rivedi Ancelotti in vista di Everton-Manchester City

"Non voglio lamentarmi del numero di indisponibili. Sarà una partita difficile ma non credo sarà una passeggiata per il City. Ovviamente sarà più complicato per noi considerata la qualità della loro squadra, ma sono sicuro che sarà una partita difficile anche per loro, non ho dubbi", così Carlo Ancelotti, tecnico dell'Everton, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di FA Cup con il Manchester City di Guardiola.