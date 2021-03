Norvegia, la protesta contro i mondiali in Qatar continua: in campo con una t-shirt speciale

vedi letture

Nuova iniziativa di protesta della Nazionale norvegese, che dopo essersi esposti nella prima sfida di queste qualificazioni per il prossimo mondiale, durante l'inno nazionale nella sfida giocata nel tardo pomeriggio contro la Turchia, persa per 0-3, hanno proseguito con la presa di posizione a favore dei diritti umani, invitando altre nazionali ad unirsi alla loro causa. Su delle magliette speciali, i norvegesi hanno scritto: "Diritti umani, dentro e fuori dal campo. Norvegia, Germania, il prossimo?". I tedeschi, infatti, sono stati l'unica Nazionale a dare seguito all'iniziale protesta dei norvegesi, in aperta polemica contro l'assegnazione dei prossimi mondiali in Qatar e le violazioni dei diritti umani nel paese. Vedremo se in questi giorni di sfide europee altre nazionali si uniranno a tedeschi e norvegesi.