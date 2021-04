Notte da incubo per Werner. Tuchel: "Va incoraggiato. Basta un gol e sarà tutto dimenticato"

vedi letture

Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, ha commentato in conferenza stampa il pari dei blues contro il Real Madrid, nella semifinale d'andata di Champions League. Ritorno mercoledì a Stamford Bridge. Parole d'incoraggiamento per Timo Werner, protagonista anche ieri sera di una gara da dimenticare: "Ha fallito una buona occasione contro il West Ham e stasera ne ha mancata un'altra, ovvio che non aiuti. Ma non c'è bisogno di disperarsi per questo motivo. Ci sono milioni di persone con problemi più grandi di un gol sbagliato. La cosa bella dello sport è che domani nessuno si ricorderà del gol sbagliato oggi. È normale essere dispiaciuti, arrabbiati e delusi in quel momento. Avremo un giorno libero ma dal giorno seguente deve rialzare la testa, è un professionista serio. È un gran lavoratore, ha avuto delle occasioni e deve migliorare questo aspetto. Continueremo ad incoraggiarlo e ad avere fiducia in lui. Dobbiamo semplicemente vedere le cose come stanno. Per un attaccante è semplice, basta segnare nella prossima partita e sarà tutto dimenticato".