Ufficiale Nottingham Forest, la bandiera Worrall saluta e vola in Turchia: giocherà nel Besiktas

Dopo quattro stagioni e mezza di fila con la maglia del Nottingham Forest per Joe Worrall c’è una nuova esperienza all’estero. Il difensore centrale classe ‘97 infatti si è trasferito, come comunicato dal club britannico, in Turchia per vestire la maglia del Besiktas in prestito fino a fine stagione con opzione per il riscatto a favore dei turchi.

In questa stagione Worrall ha collezionato appena nove presenze con la maglia del club anche se in totale sono ben 226 le gare giocate con il Nottingham Forest club in cui è cresciuto e ha abbandonato solo in due occasioni per vestire la maglia del Dag&Red (dal gennaio all’aprile 2016) e quella del Glasgow Rangers nel 2018-19.