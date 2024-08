Ufficiale Nottingham Forest, Worrall scende di categoria: il difensore va a giocare al Burnley

"Il Burnley Football Club è lieto di annunciare l'arrivo dell'esperto difensore centrale Joe Worrall dal Nottingham Forest con un contratto di quattro anni per una cifra non resa nota, soggetta all'approvazione standard EFL / FA / PL.

Il difensore 27enne, che vanta oltre 200 presenze in Premier League e Championship con il Forest, vanta anche esperienze nella SPL con i Rangers e al Besiktas nella Super Lig turca.

Nato a Nottingham, Worrall - come da comunicato ufficiale del Burnley - è entrato a far parte dell'accademia del Forest nel 2011 e, dopo aver scalato le classifiche del settore giovanile, il difensore ha avuto il suo primo assaggio del calcio maschile con un prestito al Dagenham & Redbridge, squadra della League Two, nel gennaio 2016.

Dopo essere tornato al City Ground prima della stagione 2016/17, l'imponente difensore centrale ha fatto il suo esordio in prima squadra nell'ottobre 2016 contro il Reading in Championship.

Worrall ha giocato oltre 50 partite nelle due stagioni successive per il Forest, prima di passare in prestito per una stagione ai Rangers per acquisire ulteriore esperienza nella stagione 2018/19.

Il difensore è sceso in campo in ogni partita del campionato dopo il suo ritorno a Nottingham l'anno successivo ed è stato capitano del Forest, che ha ottenuto la promozione in Premier League nella stagione 2021/22 tramite i play-off.

Worrall ha giocato oltre 30 partite nel ritorno del Forest nella massima serie, prima di essere ceduto in prestito alla squadra turca del Besiktas a febbraio di quest'anno per il resto della stagione 2023/24".