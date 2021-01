Odegaard: "L'Arsenal è un sogno che si realizza. Fabregas uno dei miei idoli d'infanzia"

Prime parole da giocatore dell'Arsenal per Martin Odegaard. Il norvegese è da oggi un giocatore dei Gunners, in prestito dal Real Madrid fino al termine della stagione: "Sin da quando sono bambino guardavo le partite di Premier League. Penso sia il campionato più importante al mondo ed è sempre stato un sogno per me giocarci. Mi è sempre piaciuto lo stile di gioco dell'Arsenal e tutto ciò che circonda il club. È un sogno che diventa realtà sotto molti aspetti". Sui giocatori che apprezza di più della storia dell'Arsenal: "Ce ne sono molti ma direi Fabregas. Uno dei miei idoli d'infanzia".