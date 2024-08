Ufficiale OL Leuven, non solo Schingtienne. È addio con l'ex Salernitana e Venezia Kiyine

Dopo due stagioni con la maglia dell’OL Leuven in Belgio, dove ha collezionato 29 presenze con due reti, per Sofian Kiyine è arrivato il momento di dire addio. Il centrocampista classe ‘97 infatti ha risolto in maniera consensuale il proprio legame con il club e ora è libero di trovare un nuovo club a parametro zero.

Kyine ha a lungo militato nel nostro campionato, prima con la maglia del ChievoVerona, dove era arrivato giovanissimo, con cui ha collezionato 33 presenze in prima squadra e poi con Salernitana – 72 presenze e 13 reti in Serie B – e Venezia -28 presenze e un gol in Serie A – venendo tesserato anche dalla Lazio con cui però non ha mai esordito.

Nella giornata di oggi lo stesso club belga aveva salutato Joel Schingtienne, difensore centrale classe 2002, che è approdato al Venezia in Serie A.