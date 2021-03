Olanda, Promes non convocato. De Boer: "Scelta tecnica, slegata dai problemi con la giustizia"

Frank de Boer, ct dei Paesi Bassi, ha spiegato che l'esclusione dai convocati per i prossimi impegni di qualificazione al Mondiale 2022 di Quincy Promes non ha niente a che vedere coi suoi problemi con la giustizia: "È stata una decisione sportiva, indipendente da qualsiasi altro fattore. Nel suo ruolo c'è tanta concorrenza e io sto semplicemente puntando su altri giocatori. Sono a conoscenza dei suoi problemi con la giustizia, ma posso solo dire una cosa: tutti sono innocenti finché non si dimostra il contrario e io lo tratto quindi di conseguenza", le sue parole in conferenza stampa sull'esterno offensivo dello Spartak Mosca.

Quincy Promes, arrestato lo scorso dicembre, è stato accusato di aver preso parte a una lite con accoltellamento.