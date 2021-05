Osasuna, Arrasate: "Lottato fino alla fine, orgoglioso della mia squadra"

Le parole di Jagoba Arrasate dopo Atletico Madrid-Osasuna 2-1.

Il tecnico dell'Osasuna Jagoba Arrasate ha commentato così - come riporta Marca.com - la sconfitta per 2-1 sul campo dell'Atletico Madrid.

Un giudizio sul match.

"E 'stato un peccato: stavamo vincendo a 10 minuti dalla fine, ma il gol del pareggio ha cambiato tutto. Abbiamo lottato fino alla fine, lo sono orgoglioso della squadra. L'Osasuna, come sempre nella sua storia, non molla mai e mette in campo risorse inimmaginabili. Abbiamo dimostrato quello che siamo. Nella prima mezz'ora sono riusciti ad andare avanti, avendo molte occasioni. L'idea era di badare molto al contenimento perché loro con Trippier, Correa e Llorente creano sempre pericoli. Dopo la prima mezz'ira abbiamo fatto meglio".

E' stata la miglior versione dell'Osasuna?

"Abbiamo dovuto cambiare qualcosa per essere più competitivi, tenendo conto delle loro qualità. Hanno creato tante occasioni e, quando vai in vantaggio e loro pareggiano, cambia tutto. Penso che dobbiamo essere orgogliosi di aver resistito fino all'ultimo secondo di partita. Non ci arrendiamo e questa squadra non si lascia prendere la mano. La squadra ha interiorizzato valori importanti, portandoli alla loro massima espressione".