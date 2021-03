Paredes: "Il Boca è tutto per me. Vorrei finire lì la carriera, ma l'Argentina oggi non è sicura"

Leandro Paredes, ex centrocampista della Roma che oggi veste la maglia del Paris Saint-Germain, ha concesso una lunga intervista al Journal du Dimanche tra passato, presente e futuro. Questa la sua dichiarazione d'amore nei confronti del Boca Juniors: "Il Boca è tutto per me. Ho iniziato a giocare lì a soli 8 anni, fino ad arrivare in prima squadra. Col Boca ho raggiunto il primo traguardo della mia vita come professionista. Mi piacerebbe finire la carriera proprio con la maglia degli Xeneizes, ma l'insicurezza che esiste in Argentina non è ciò che voglio per la mia famiglia", le parole dell'argentino classe '94.

Paredes, tra i tanti club interessati, oggi è un obiettivo di Juventus e Inter per rinforzare la mediana.