Paris Saint-Germain, Keylor Navas è stato eletto miglior portiere della Ligue 1

Keylor Navas è stato votato come miglior portiere della Ligue 1 dall'UNFP (l'unione dei calciatori professionisti della Francia). "Sono molto felice, ringrazio Dio. Ringrazio tutti coloro che mi hanno votato. Cerco di migliorarmi ogni stagione. Nel complesso, ho avuto un anno molto buono, che mi è piaciuto. Ho cercato di dare il meglio di me stesso. Questo è ciò che mi rende molto sereno" ha dichiarato il costaricano, 34 anni. In questo campionato per lui appena 18 gol al passivo in 28 presenze. Lo scorso 26 aprile Navas ha rinnovato il suo contratto col Paris Saint-Germain fino al 2024 e in merito il presidente Al-Khelaifi lo ha definito: "Il miglior portiere al mondo".