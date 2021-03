Parità e tanta garra nel Superclassico tra Boca e River: 1-1 e un espulso per parte

È terminato uno a uno il Superclassico tra Boca Juniors e River Plate, che si sono affrontate in serata alla Bombonera. Parità nel risultato (di Villa e Palavecino le reti che hanno deciso l'incontro) e nelle espulsioni, una per parte: i padroni di casa sono infatti rimasti in dieci uomini al sessantanovesimo per l'espulsione di Zambrano, imitato dieci minuti più tardi da Milton Casco. Nel Boca c'è stato l'esordio da subentrante di Marcos Rojo, prelevato a titolo definitivo dal Manchester United a inizio febbraio.