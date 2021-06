Patrick Vieira riparte dalla Premier League: sarà il nuovo manager del Crystal Palace

Il Crystal Palace ha scelto l'allenatore che sostituirà Roy Hodgson. Come riporta 'The Athletic', la scelta del club londinese è ricaduta su Patrick Vieira, ex tecnico del Nizza proposto anche alla Sampdoria nelle ultime settimane. Le parti hanno raggiunto l'accordo per un contratto di durata triennale.