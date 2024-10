Ufficiale Paura e delirio a S.Lorenzo. Romagnoli si dimette, invasione dei tifosi al centro sportivo

Paura e delirio a San Lorenzo. Nonostante il recente arrivo di Iker Muniain, non è un periodo semplice per la squadra argentina del quartiere Boedo a Buenos Aires. Dopo il pareggio per 1-1 col Godoy Cruz, mister Leandro Romagnoli si è dimesso e i tifosi hanno reagito con rabbia all'attuale 24° posto in classifica. Un centinaio di persone ha fatto irruzione nel centro sportivo durante l'allenamento per chiedere spiegazioni ai calciatori, condizionati a loro volta dalla mancanza di stabilità. Si attende adesso la nomina di un nuovo allenatore, visto che già incombe la gara col Barracas Central (lunedì 21 ottobre).

Il comunicato ufficiale del San Lorenzo

"Leandro Romagnoli ha comunicato al presidente Marcelo Moretti la sua decisione di lasciare il ruolo di allenatore del San Lorenzo. Abbiamo solo parole di ringraziamento per Pipi e il suo staff tecnico per il lavoro, la dedizione e soprattutto per aver sempre privilegiato le esigenze del San Lorenzo. Con il dolore che il giocatore più vincente della storia non continuerà a lavorare nel Club, lo salutiamo con la certezza che in futuro le nostre strade si incontreranno di nuovo. Grazie di cuore Pipi, il San Lorenzo è la tua casa!", si legge sui canali ufficiali del Ciclón.