Paura in Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen: rianimazione in tribuna e stadio in silenzio

Venerdì i tifosi del Borussia Dortmund hanno potuto gioire per il rinnovo del contratto di Nico Schlotterbeck, finché hanno dovuto fare i conti con una triste realtà: la sconfitta di misura rimediata con il Bayer Leverkusen e la lotta al titolo di Bundesliga ormai virtualmente conclusa. Ma è accaduto un drammatico incidente sulle tribune del Signal Iduna Park, durante la partita contro le Aspirine.

Secondo quanto riferito da Sport BILD, nel secondo tempo della partita le tifoserie di entrambe le squadre hanno interrotto cori e musica di sostegno per lunghi tratti a causa dell'intervento per rianimazione di una persona. Le condizioni del soggetto in questione non sono ancora chiare, ma il club giallonero ha comunicato su X: "A causa di una rianimazione nello stadio, che sta proseguendo in ambulanza verso l'ospedale, al momento non c'è tifo organizzato da parte di entrambe le tifoserie".

Altra storia. Nel corso della partita, tra l'altro, alcuni sostenitori del muro giallo della famosa tribuna sud hanno fischiato il nome di Schlotterbeck quando è comparso sul maxi-schermo per segnalare le formazioni ufficiali. E anche quando aveva palla tra i piedi, si sono uditi fischi ripetuti e costanti. Il motivo è semplice e risiede nella scelta di rinnovare il contratto fino al 2031, seppur con clausola rescissoria tra 50-60 milioni valida già in estate. Questo vuol dire che tre mesi dopo la firma sul nuovo accordo, il difensore tedesco potrebbe andarsene per accettare la corte di un altro club. Un gesto per nulla digerito da una buona parte di tifosi gialloneri.