Schlotterbeck, niente addio a zero al Borussia Dortmund: c'è il rinnovo, con clausola
Il Borussia Dortmund mette al sicuro uno dei pilastri della propria difesa. Nico Schlotterbeck ha infatti rinnovato il contratto con il club giallonero, prolungando il suo legame fino al 2031. Una mossa chiara da parte della dirigenza del BVB, che ha voluto anticipare qualsiasi scenario futuro. Il precedente accordo era valido fino al 2027, ma con questo nuovo prolungamento viene definitivamente scongiurata l’ipotesi di un addio a parametro zero. La notizia è ufficiale, annunciata dalla società tedesca in una nota.
Secondo quanto riportato da Kicker, l’intesa prevede anche una clausola rescissoria compresa tra i 50 e i 60 milioni di euro, cifra che rappresenta il punto di partenza per eventuali trattative future. Parallelamente, anche l’ingaggio del difensore subirà un incremento significativo, arrivando a circa 10 milioni di euro annui, bonus esclusi.
Il Dortmund, dunque, blinda uno dei suoi uomini chiave, confermando la volontà di costruire una squadra competitiva attorno ai suoi elementi più affidabili. Schlotterbeck, dal canto suo, rafforza il proprio legame con il club, diventando sempre più centrale nel progetto tecnico