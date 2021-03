Pepe highlander. Pres. Porto: "Pronto a rinnovargli il contratto fino ai suoi 42 anni"

La prestazione fornita la settimana scorsa contro la Juventus ha confermato che Pepe, difensore centrale del Porto ex del Real Madrid, è ancora ad alti livelli nonostante i 38 anni. Un rendimento così positivo che il presidente del club lusitano Jorge Nuno Pinto da Costa ha aperto le porte ad un nuovo rinnovo contrattuale del giocatore: “All'inizio di questa stagione avevamo quattro giocatori importanti con contratti in scadenza: Pepe, Sergio Oliveira, Otavio e Moussa Marega. Abbiamo deciso di rinnovare con loro e io stesso ho deciso che il primo doveva essere Pepe (fino al 2023, ndr). Quando in molti pensavano che sarebbe rimasto per un altro anno, ha rinnovato per due. E nelle ultime partite ha dimostrato che forse tra due anni gli rinnoverà di nuovo il contratto”.