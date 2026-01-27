Ufficiale Hoffenheim, cambia il prestito di Attila Szalai: lascia il Kasimpasa e va in Polonia

Si chiude in anticipo l’esperienza turca di Attila Szalai. Il Kasımpaşa ha ufficializzato la separazione dal difensore ungherese, arrivato in prestito a inizio stagione e impiegato complessivamente in 15 partite di campionato. Il club di Istanbul ha comunicato l’addio attraverso una nota diffusa sui propri canali ufficiali, ringraziando il giocatore per il contributo fornito e augurandogli il meglio per il prosieguo della carriera.

Per il centrale classe 1998, tuttavia, non c’è stato bisogno di attendere molto prima di trovare una nuova sistemazione. Szalai, ancora sotto contratto con l’Hoffenheim, ha infatti già definito il suo prossimo passo: si trasferirà in Polonia, dove vestirà la maglia del Pogoń Szczecin. Anche in questo caso l’operazione è stata impostata sulla formula del prestito, con permanenza prevista fino al termine della stagione in corso.

Dopo l’esperienza in Super Lig, dunque, il difensore ungherese è pronto a misurarsi con un nuovo campionato e un nuovo contesto, con l’obiettivo di ritrovare continuità e spazio in campo. Per il Pogoń Szczecin si tratta di un innesto utile per rinforzare il reparto arretrato nella seconda parte dell’annata, in un campionato polacco mai così avvincente.