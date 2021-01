Pochettino deluso dopo il pari a Saint-Etienne: "Niente scuse quando sei il PSG"

Mauricio Pochettino, tecnico del Paris Saint-Germain, al termine della partita contro il Saint-Etienne, terminata con un deludente pareggio, ha commentato: "Non era facile giocare contro il Saint-Etienne, una squadra fisica ma anche con grandi qualità. Le circostanze sono quelle che sono ma non dobbiamo trovare scuse, bisogna lavorare sodo e migliorare. Dobbiamo giocare meglio e vincere le partite, siamo il PSG. In questo club sarai sempre arrabbiato quando non riesci a vincere".