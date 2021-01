Pochettino: "Non ho rifiutato Barça e Real, PSG progetto ideale. Mbappé? Deve decidere"

vedi letture

Lunga intervista a mister Mauricio Pochettino sul quotidiano Marca. Il tecnico del Paris Saint-Germain ha raccontato, tra i tanti temi trattati, le sue prime impressioni sulla nuova avventura in Ligue 1 e il perché della scelta PSG: "Sento grandi motivazioni e responsabilità. Voglio fare bene e portare tanto a un progetto eccitante. Mi sono adattato rapidamente alle circostanze e ai giocatori, qui conta solo vincere e la Champions è sicuramente un'ossessione per tutti".

È vero che ha detto no a Barcellona e Real Madrid?

"Non è così. Rispetto molto le squadre che si sono interessate al nostro staff. Sono stato contattato da diversi club, ma chi mi ha fatto sentire l'affetto oltre a presentare un'offerta concreta è stato il PSG. E questo per me è il progetto ideale".

Che ne sarà di Mbappé?

"Ci sono tanti rumors, ma io lo vedo al PSG per molti anni e proprio questa è l'ambizione del club. È vero che deve prendere una decisione, ma lo vediamo contento e molto motivato".